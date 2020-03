Leonard León confirmó que dio positivo a coronavirus

El cantante de cumbia Leonard León confirmó que se contagió de coronavirus durante su estadía en Italia. El cantante dio positivo a la prueba de covid-19 a la que se sometió al tener los síntomas de la enfermedad que está azotando al mundo.

El cantante de cumbia contó que la noticia la recibió el día de ayer a través de una llamada. Una doctora del Minsa se comunicó con él para confirmarle que tiene el mortal virus de Wuhan.

"El día de ayer recibo la llamada de una doctora del Minsa para darle la información de que mi resultado fue positivo, es decir que tengo el COVID-19. Fue una noticia bastante lamentable que la tome con tranquilidad porque la misma doctora me explicó que este virus no me vaya a matar, sino que tengo que seguir todas las indicaciones que ella me da para la cuarentena", reveló el intérprete que se mantuvo en cuarentena.

El intérprete dejó en claro que ha tomado todas las medidas necesarias para no exponer a nadie más a la enfermedad, además dejó en claro que se encuentra aislado en su departamento sin contacto con otras personas.

"Estoy totalmente aislado en mi departamento", aseguró el cumbiambero cuando le preguntaron sobre su familia. De otro lado dio a conocer qué es lo que hará ahora que sabe que tiene el coronavirus.