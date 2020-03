Magaly Medina a Latina: "Entre Juliana; Andrea y yo, los hemos pulverizado”

Luego de tener una acalorada entrevista con Janet Barboza, Magaly Medina se pronunció el último martes y decidió aclarar alguna de las afirmaciones de la presentadora de televisión.

Magaly Medina señaló que es cierto que tuvo poco rating en el programa que conducía en Latina, “La purita verdad". Pero también contó que el canal que se encuentra en la Av. San Felipe, nunca la apoyó con la producción.

“En Latina mucha gente pensó que si me levantaban del aire allá, nunca más iba a poder levantarme. Se equivocaron porque soy de las que siempre se reinventa y siempre soy una resiliente, lo seré toda mi vida, una luchadora. Pero eso de que hacía 2 puntos, sí, sin producción, con una producción de 4 soles”, fueron las palabras que dijo Magaly Medina después de ver el video en el recordaron la entrevista con Janet Barboza.

También resaltó que Latina siempre quiso perjudicarla y creyeron que cuando la sacaran del aire su carrera se acabaría.

“Muchas de las personas que trabajan hoy conmigo, trabajaron conmigo en “La Purita Verdad” y fueron testigos de cómo se me negó toda ayuda con tal de que se me hunda y de que yo no triunfe con ese programa. Sí, algunas veces hacía 2 puntos, pero otras 4”.

“Ese programa que pusieron en el lugar de “La Purita Verdad”, “Mujeres al mando”, hace 2 puntos, 2.5, 3 puntos con una súper producción, con súper gente a su lado, con contrataciones de todo tipo. Yo con una producción de 2 soles les hacía el mismo rating, esa es la diferencia”, agregó.

Además, resaltó que ella junto con Juliana Oxenford y Andrea Llosa han “pulverizado” a Latina.

“Eso es algo que Janet Barboza vino seguramente bien enseñada por esa gente de Latina que siempre trató de sacarme de ahí. Pero ahora estoy acá feliz y debe darles mucha cólera, mucha rabia que a su horario estelar, nosotros acá, entre Juliana (Oxenford); Andrea (Llosa) y yo, los hayamos pulverizado”.