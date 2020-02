Janet Barboza demandaría a Susan Prieto: “Estás mintiendo al igual que tu mamá”

Janet Barboza está pasando un momento bastante complicado tras la acusación que la cantante Susan Prieto hizo en su contra.

Recordemos que la ex concursante de ‘La Voz’ indicó que Barboza tuvo un acto de discriminación en contra de ella. Prieto reveló que ‘La Rulitos’ le dijo a la madre de la joven que estaba muy ‘gorda’ para trabajar en televisión: “Su hija es muy gorda para estar en televisión, tiene que bajar de peso”.

Tras estos comentarios, Janet habló durante su programa y recalcó que podría denunciar a Susan por dicha afirmación, ya que no es cierta.

Janet Barboza se molestó mucho por las declaraciones y resaltó que la madre y su hija estaban mintiendo.

“Me ha dicho discriminadora y es algo que definitivamente no voy a aceptar. La señorita Susan Prieto está mintiendo al igual que a su mamá”, expresó Janet.

La conductora de ‘Válgame’ narró desde su punto de vista la situación y confirmó que siempre apoyó a la artista.

“Yo tenía un programa de televisión en Willax que se encargaba de difundir música peruana de artistas consagrados y artistas nuevos, yo no conocía a Susan Prieto. Mi productora, en ese entonces, me pide por favor apoyar a un nuevo valor porque en la señal abierta no tenía oportunidades”, explica.

Janet Barboza expresa que todo lo que ha dicho Susan es mentira porque no conoce a la madre de la artista.

“Nunca la he visto, nunca te acompañó a ninguno de estos programas que tú haces mención y tengo maneras de probarlo. Me voy a tomar definitivamente todo el derecho de tomar acciones, que yo considero respectivas, porque no te pueden decir tan a la ligera discriminadora, racista. Son hechos que afectan contra la libertad de las personas y yo siempre he combatido contra este tipo de injusticias”, resalta.

“Creo que cuando alguien quiere llamar la atención no se debe hacer con mentiras, inventando situaciones realmente de la nada. Esto nunca paso porque yo nunca conocí a tu mamá, Susan, fuiste sola y tú lo sabes”, finaliza.