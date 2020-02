Hermanas de Farfán: “Él no es tan simpático, la que venga es por interés”

Después de todos los problemas que ocurrieron entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, salieron diferentes personajes a dar su punto de vista y hablar de la controversial situación.

Las hermanas de ‘La Foquita’ están dentro de ese grupo y dejaron asombrados a muchos con sus comentarios acerca del jugador de la selección.

Cuando el programa ‘Válgame’ consultó acerca del atractivo físico de Farfán, la respuesta fue asombrosa:

“Jefferson es un hombre muy atractivo, muchas chicas mueren por él...”, mencionó la periodista pero una de ellas fue la que respondió.

“Aclarando las cosas: Mi hermano no es tan simpático que digamos, y la que venga yo sé que es por interés. Yo soy bien consciente que mi hermano es un poquito… está maltratadito”, mencionó Giuliana Farfán logrando las risas de sus otras hermanas.

Por su parte, las demás integrantes de la familia decidieron darle un consejo al ex de Melissa Klug:

“Por eso es que le recomendamos a mi hermano escoger bien sus ‘amigas cariñosas’”, añadió la hermana de Jefferson Farfán.

Hermanas de Jefferson Farfán: “No nos da ni un sol mensual, no nos da nada”

Las hermanas de Jefferson Farfán quisieron aclarar la situación con el seleccionado y su padre:

“Él (Don Lucho) lo apoyado como ha podido. Solo la señora sabe si mi papá lo apoyaba o no. Su mamá ha dado todo como cualquiera mamá da todo por sus hijos. También ha habido ayuda de mi papá, de mi abuelita, de Roberto. Él es un buen papá y un buen abuelo”, indcaron.

“Mi papá nunca ha esperado nada de él, nunca hemos estado esperanzados en su dinero, nunca lo he llamado. Él a nosotros no nos da ni un sol mensual, no nos da nada, nada, nada”, resaltaron.