Susel Paredes a críticas sobre look de Anahí de Cárdenas: “Gente estúpida, sin criterio”

Anahí de Cárdenas se convirtió en noticia durante los últimos días, debido a que la modelo quien padece de cáncer se convirtió en blanco de críticas por su look en el programa "Mujeres al mando". Los desatinados comentarios generaron una serie de reacciones en el medio, como fue el caso de Susel Paredes, quien decidió emitir un contundente comentario.

La exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, no dudó en expresar su indignación antes los comentarios ofensivos contra la actriz peruana, quien desde hace unos meses compartió la dura batalla que libra contra el cáncer de mama.

A través de sus redes sociales, Susel decidió despotricar contra el programa y las personas que hablaron sobre el look de la artista sin conocer sus razones y la lucha que mantiene. “Gente estúpida, sin criterio”, indicó Paredes indignada a través de su cuenta de Twitter.

El ataque contra Anahí de Cárdenas

Una de las críticas de moda que fue invitada al programa dio su opinión y señaló que no va ese look de Anahí de Cárdenas porque, “en este caso es un saco invernal con un vestido veraniego, el color me choca. Me gusta el turbante y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas. Pero el saco no, es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”.

La siguiente invitada mencionó que: “cada una puede tener un estilo propio y debe regirse en base a lo que a uno le gusta y lo que le queda bien, pero debes ir acorde a ciertos códigos de vestimenta para un evento”.

Mientras que la última invitada comentó que: “a mí me encantaron los labios rojos, me encantó el turbante, está muy de moda, va con ella, no patinó, para mí sí va”.