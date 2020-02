Susan Ochoa enamora con su radical cambio tras someterse a una manga gástrica

Susan Ochoa hace un año, nos hizo inflar el pecho de orgullo tras ganar dos 'gaviotas de plata' en el concurso internacional del Festival de Viña del Mar, donde no dudó en demostrar su habilidad por el canto.

Desde ese momento, la chiclayana no ha parado en seguir trabajando por sus sueños y cautivando a su público con cada presentación. Por ello, como parte de su cambio de este 2020, asombró con su radical cambio tras someterse a una manga gástrica. ¿Cómo luce?

Susan Ochoa y la manga gástrica

Hace un mes, la artista confesó que se sometió a una operación para combatir sus problemas con la obesidad llevándola a bajar entre 6 a 7 kilos en solo un mes, así como variar de talla en sus prendas de vestir.

“Había subido mucho por toda la ansiedad, pero busqué una buena opción. Me hice la manga gástrica y estoy feliz. He bajado bastante y todavía falta mucho más, porque es durante un año bajar de peso”, indicó a RPP.

Además, contó cómo fue esta experiencia así como otros famosos peruanos se atrevieron a realizarlo. “[He controlado] la ansiedad sobre todo [porque] a mí me gusta comer. Todo ha cambiado, no termino una porción y no me quedo de hambre. No me mato de hambre. Realmente mi estómago ya funciona. Me lleno con muy poco. Me siento bien”.

El antes y después de Susan Ochoa

Desde joven, la cantante inició su carrera artística participando en diferentes concursos nacionales para exponer su talento llegando siempre a las rectas finales de las finales hasta que en Chile se consagró como "Mejor intérprete" y a "Mejor canción".

En nuestra fotogalería te presentamos cómo ha sido su radical cambio con el pasar los años, viéndose más hermosa hasta la actualidad.

Hijos de Susan Ochoa

La intérprete a través de sus redes sociales también suele publicar tiernas fotografías junto a sus tres pequeños.

Vídeo - Presentación de Susan Ochoa en Viña del Mar