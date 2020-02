Susan Ochoa: “Yo no tengo un padrino o madrina”

La ganadora de dos Gaviotas de Plata Susan Ochoa mencionó que por el momento está pensando en su carrera musical en el Perú y en otros países.

“Empiezo el año con el pie derecho. Estoy enfocada en la música, con ganas de seguir adelante. He ido a Chile, también he estado en México y este año no será la excepción”, expresó.

Ochoa también comentó que estaría encantada de tener proyectos fuera del Perú, pero que no desea vivir fuera del país.

“¿Radicar en el extranjero? No, yo me quedo en mi Perú, acá se comer rico. (...) Que artista no quiere sobresalir un poco más, pero es poco a poco. No tengo un padrino o madrina, soy una artista independiente, pero con ganas y que hace las cosas bien”, expresó.

Este comentario ha generado mucha polémica entre los usuarios, quienes creen que sería una indirecta para Yahaira Plasencia. ¿Ustedes qué opinan wapas?

¿Susan Ochoa trabajaría con Sergio George?

La cantante mencionó que podría trabajar con Sergio George en algún momento.

“Yo hago mis canciones ahora con Eva Ayllón, pero no cierro las puertas a nada y uno siempre tiene que escuchar”, afirma.

Susan Ochoa ganó en el 2019 dos Gaviotas de Plata en el Festival Chileno Viña del Mar. La chiclayana llegó hasta la Quinta Vergara para demostrar su talento y se trajo al Perú dos premios.