¿Por qué Aaron Díaz se alejó de las novelas de Televisa y de México?

En el 2020 se cumplieron 10 años desde que Aaron Díaz no trabaja en una novela producida por Televisa, ¿qué pasó con el actor?

El mexicano nació en Jalisco México el 7 de marzo de 1982 y desde muy jovencito participó en diferentes producción de Televisa. Su atractivo físico lo ayudó a ser el galán de muchas telenovelas como “Clase 406”, “Lola, érase una vez”, y su última participación en “Teresa”.

Después “Teresa” Aaron dejó de grabar novelas mexicanas y empezó con las producciones de Telemundo. Actualmente el artista tiene más de 4 millones de seguidores y sus fans siempre le preguntan por qué no regresa a Televisa.

Muchos de los cibernautas afirman que Aaron no desea regresar a México porque las producciones de Televisa ya no tienen la audiencia que tenían hace 10 años. Actualmente el artista está actuando en ‘Betty en NY’ y al parecer, no está en sus planes regresar.

Aaron Díaz y sus dos hermosas hijas

Erin y Regina es el nombre de las dos hijas del guapísimo actor Aaron Díaz. El artista se casó con la modelo Lola Ponce y fruto de su amor nacieron estas dos hermosas pequeñitas.

Aaron suele compartir en sus redes sociales fotografías de sus pequeñas y sus fanáticas y fanáticos se ‘mueren de amor’.