Yahaira Plasencia emocionada comparte en Instagram su presencia en "Premio Lo Nuestro"

Yahaira Plasencia desde que anunció su internacionalización, se encuentra imparable codeándose con artistas famosos tras su llegada a Miami por "Premio Lo Nuestro 2020".

La artista quien compartió a través de sus cuenta de Instagram su asistencia en la alfombra majenta sin poder estar cerca de los cantantes como lo registró Leslie Shaw en sus redes, posó emocionada luciendo un vestido negro.

Yahaira Plasencia en "Premios Lo Nuestro 2020"

La salsera desde sus historias de su plataforma digital, expuso su presencia en el evento de músico donde Daddy Yankee, J Balvin, Becky G, Sebastian Yatra, entre otros famosos, desfilaron media hora antes de su llegada.

La joven aprovechó esta ocasión para modelar su exuberante figura con un vestido negro que resaltaba sus caderas con transparencia en los costados de su cintura, combinando con unos zapatos blancos que no se pudieron apreciar al tener su prenda que llegaba hasta el suelo.

A su vez, la intérprete tuvo un peinado clásico característico de ella, una cola alta con unas ondas, así como un maquillaje smoke eyes. Además, desde sus historias publicó la presentación de Daddy Yanke en escena.

¿Qué artistas se presentarán en "Premio Lo Nuestro"?

La ceremonia de los premios 'más importantes de la música latina, que protagonizarán Thalía, Pitbull y Alejandra Espinoza, también tendrá numerosas celebridades, quienes han sido invitados para presentar los ansiados galardones. Los integrantes de la banda colombiana de Morat lideran la lista de artistas que entregarán las estatuillas. Los siguen Kimberly Dos Ramos, los integrantes del grupo Los Rivera Destino.

La actriz cubana Selenis Leyva, famosa por su papel de Gloria en la serie ‘Orange is the new black’, también forma parte de la lista de presentadores de la esperada fiesta de la música latina, Ulices Chaidez, Farina, Juan David Castaño Montoya, Christian Nodal, Ilia Calderón, Sandra Echeverría, Sofía Reyes y los reconocidos actores Jaime Camil y Galilea Montijo completan la relación de estrellas que se darán cita en el evento de Miami.