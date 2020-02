Tilsa Lozano y Susana Umbert denuncian a Rodrigo González

La noche del martes 17 de febrero, Rodrigo González expresó en Instagram que acaba de recibir una notificación por parte de Tilsa Lozano. La modelo indica en la carta notarial que pide garantías personas para su vida.

“Acabo de llegar a mi casa y esto les tengo que contar. En resumidas cuentas, Tilsa Marcela Lozano Sibila ha solicitado garantías personales porque dice que desde hace algún tiempo el denunciado Rodrigo González Lupis viene acosándome, difamándome, insultándome, humillándome a través de su red social", mencionó Lozano.

“Yo pensé que ella estaba en Miami pasándola bien. Ahora resulta que dice que no puede vivir tranquila. ¿En qué la he difamado?, ¿qué he dicho? Soy libre de agarrar mi teléfono y decir lo que siento. Ahora Latina me quiere silenciar, pero cuando pertenecía a su canal estaba bien lo que hacía, y ahora que no, no es correcto”, expresó Peluchin.

El exconductor de ‘Válgame Dios’ se defendió resaltando que ella es la que miente:

“¿Acaso ella no le ha mentido a la gente y no ha usado la influencia que ella puede tener en cierto grupo de personas para vender productos con información fraudulenta? Ahora no tengo la necesidad de callarme lo que pienso", indica.

Susana Umbert también envió carta notarial a Rodrigo González Peluchin

Rodrigo González se pronunció en Instagram y le reveló a sus seguidores que acaba de recibir una carta notarial por parte de Susana Umbert.