Primeras declaraciones de Melissa Klug tras difusión de audios de Doña Charo

El domingo 16 de febrero, la señora Rosario Guadalupe, más conocida como ‘Doña Charo’ tuvo una entrevista exclusiva con el dominical ‘Día D’ y presentó audios que mostraban a Melissa Klug en estado de ebriedad.

Echa un vistazo a la entrevista completa de Doña Charo, madre de Jefferson Farfán:

¿Qué dijo Melissa Klug?

Melissa Klug mencionó que toda la situación está siendo manejaba por su abogado y que se está asesorando legalmente para poder actuar. Así lo confirmó al diario Ojo.

“Por recomendación de mi abogado y por la paz mental de mis hijos no voy a declarar sobre el tema. Estoy asesorándome correctamente para saber qué paso dar”, reveló al mencionado medio.

¿Doña Charo quiere quitarle los hijos a Melissa Klug?

En la entrevista con ‘Día D’, la mamá de ‘La Foquita’ cuestionó la labor de madre de la chalaca y resaltó que podría quitarle a los niños.

"Si tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer, mientras no los eduque como debe ser y les de valores. Le está enseñando a ser materialistas”, indicó la señora Rosario.

“Yo sigo con la bandera de la paz, pero ellos no quieren tomar conciencia. Yo llegaré hasta lo último porque ya no es maltrato psicológico hacia mí. Ya están yendo contra mis hijos y si ellos sus traumas no los han superado, no permitiré que les hagan daño a (Adriano y Jeremy) de ninguna manera.

Porque para hacer todo lo que hacen es no tener la mínima consideración a su propia sangre. pobre gente llena de odio y de rabia. Son corazones que no han aprendido a sanar. Pero yo voy a ir hasta el final", expresó al medio local.