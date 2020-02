Rodrigo González se burla de mensaje furioso de Karen Schwarz y la llama "ridícula"

Rodrigo González no solo le respondió a Karen Schwarz luego que le dijera que no se meta con su hija, sino también la llamó "ridícula", y le aclaró que jamás se metió con su pequeña. El animador usó sus redes sociales para burlarse una vez más de la conductora de TV.

"Karen Schwarz, escúchame bien lo que te voy a decir, también con este dedo amenazador, yo no me he metido con tu hija, oye, ridícula. Ahora eres la abandera del movimiento con mi hija no te metas. Quién se ha metido con tu hija, oye. Yo hice lo que haces todos los días en tus programas, ¿a los hijos de Farfán no les tapas la cara para hablar con él? Ya pues, en todo tu contenido exhibes todos los días a tu hija. Yo lo único que quería es demostrar es que tú prefieres ver a la competencia y le tapé la cara que es lo correcto. Yo no quería habla de ella sino de ti, eso fue lo que hice, oye, ridícula", indicó el conductor de TV.

Para el video, Rodrigo González usó un efecto que hacía que su ristro parezca a la de un niño y su voz también.

Además, completó el mensaje con el viral de la "vistima".

Como se recuerda, Karen Schwarz usó su programa de televisión para enviar furioso mensaje a Peluchín, donde le prohíbe que se meta con su hija.

Además, se defendió con los mensajes de sus seguidores, quienes no dudaron en respaldarlo.