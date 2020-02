Karen Schwarz lanza furioso mensaje a Rodrigo González por publicar imagen de su hija [VIDEO]

Luego que Rodrigo González publicara una imagen de la hija de Karen Schwarz dentro del contenido de Instagram, La conductora de TV no dudó en mostrarle toda su furia, y a través de su programa le prohibió que vuelva a meterse con su familia.

El animador usó su cuenta de Instagram para burlarse de la animadora, una vez más. Sin embargo, esta vez lo hizo usando una imagen de su pequeña Antonia y con la canción "mosca muerta" de fondo.

Ante ella, Karen Schwarz dio un extenso mensaje lleno de ira y cólera. Como toda una mamá leona.

"Conmigo te puedes meter cuantas veces quieras, porque es tu show, que me parece atroz, pero es tu tema. Pero yo cuando yo te tengo bloqueado y tú me tienes bloqueada, me entero por la noche de gente que me quiere que un video de mi hija sale en tu contenido, es por eso que estoy aquí sentada respondiéndote. Porque tú has puesto a mi hija dentro de tu contenido, tu contenido que no va acorde con lo que yo quiero para ami hija de mi hija, tu contenido que solo lo usas para burlarte, para poner apelativos. Así pongas un emoticon en su cara, eso no te lo voy a permitir", indicó una enojada Karen Schwarz.

"No me conoces, y como madre que soy, voy a hacer que respetes a mi familia. Sigue con tu contenido, ese es tu rollo, a mi hija no la pongas. Encima musicalizas tu video con una canción de mosca muerta, a mi hija no la relaciones con temas de televisión, si no te gusto o no te caigo, es tu problema, pero con mi hija no, ella no es tu contenido", acotó la conductora.

"Tú que no eres papá no me vas a entender, pero la gente que los es sí me va a entender. Porque este enojo no parte de la cabeza ni del corazón, sino de todo el cuerpo, con mi hija y mi familia no te vas a meter. Te ríes de nuestro rating, es parte de tu show, pero con mi hija ni de broma, ni la mano ni el pie, mi hija no sale en tu contenido. Ni la mamá ni el papá te han autorizado, menos tú. Si yo pongo imágenes de mi hija tengo todo el derecho, si a ti te tocan a tu madre o sobrinos que tanto amas, también te pondrías así. A ti te lo digo claro, con nombre y apellido, Rodrigo González, con mi hija no te vas a meter", concluyó.

Cabe señalar que la animadora ya se había pronunciado a través de sus redes sociales.