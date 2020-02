JLo y su contundente respuesta a quiénes la criticaron por ser "muy sexy" en el Super Bowl

Luego que Shakira y Jennifer Lopez dieran una envidiable presentación en el Super Bowl 2020, los halagos no se hicieron esperar. Sin embargo, también surgieron las críticas, por su concierto "extremadamente sexy", no apto para todo el público. Ante ello, la cantante de On The Floor no dudó en responder cuando le hicieron la consulta en la alfombra roja de los Spirit Awards.

“Tanto Shakira como yo somos mujeres respetables, mamás con hijos y estamos muy conscientes de lo que hacemos”, indicó la artista a Variety.

“Hicimos un show que en mi opinión celebró a las mujeres y a nuestra cultura latina. No voy a dejar que me afecte la opinión de esas personas que quieren ser negativas”, acotó.

Como se recuerda, un activista cristiano llamado Dave Daubenmire indicó su intención de demandar por una cifra millonaria a la NFL por "daño moral" en el medio tiempo. Según este hombre, este show fue “más propio de un striptease que de un partido de fútbol”.

Algunas feministas también apoyaron estas críticas. Bueno o malos los comentarios, lo cierto es que este show ha dado mucho de qué hablar. Dos mujeres latinas se apoderaron del escenario de Estados Unidos.