Pastor cristiano demandará al Super Bowl por show ‘inapropiado’ de J.Lo y Shakira [VÍDEO]

En youtube, un vídeo ha llamado la atención de todos los latinos. Un pastor de Estados Unidos expresó su molestia por el show que ofrecieron las cantantes latinas Shakira y Jennifer López en el medio tiempo del Super Bowl 2020, motivo por el que establecerá una demanda.

Dave Daubenmire es un pastor y activista cristiano de Ohio, Estados Unidos, quien a través de su cuenta de Youtube expresó su terrible molestia luego de ver el show de las cantantes. Es por eso que decidió demandar a los organizadores por la suma total de 867 trillones de dólares.

En el vídeo, el hombre de fe cristiana se muestra indignado con la National Football League y Pepsi. Asegura que, estamos ante la presencia de una demanda real y que de todas maneras tomará acciones legales contra ellos luego de «imponerle» ver un show subido de tono

Entre gritos, mencionó: “Puedo ir a un tribunal y decir que eso que vi me puso en un anillo de fuego en el infierno. No me dijeron que iba a ver, solo me lo llevaron al living de mi casa”.

Para el cristiano, la “sensual” presentación de las cantantes latinas lo “alejó del cielo”, por lo que no tomar acciones legales va a estar” más cerca del infierno”.

El hombre estadounidense, ha hecho notar su enfado en Twitter, Youtube y Facebook, ocasionando opiniones bastante divididas. Hay quienes rechazan completamente su idea y otros que realmente apoyan su posible acción contra el show de las cantantes.