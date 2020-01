Jazmín Pinedo y Ale Baigorria se reencuentran tras enfrentamiento en Latina

Jazmín Pinedo es la nueva conductora de 'Esto es Guerra' y tiene que lidiar con cada uno de los integrantes del reality. Una de ellas es Alejandra Baigorria, quien tuvo un gran problema con ‘La China’ cuando ambas trabajaban en ‘Latina’.

Recordemos que hace algunos años ambas modelos laboraban en el canal de San Felipe en el segmento de ‘Espectáculos’, pero la revelación de algunos audios y conversaciones lograron una confrontación en vivo.

"Hace varios días me enteré de la existencia de estos audios dónde hablas mal de mí. Quiero saber si en algún momento te he maltratado o me expresé mal de ti", mencionó Jazmín Pinedo en el 2016.

“Es una pedante, una creída… Es la que me maltrata, ella me envidia, porque cuando yo estoy en ‘Espectáculos’, la opaco… Ella no es nada, ¿por qué le dan cabida? ¿A quién le ganó? Es conductora por un golpe de suerte, quién sabe qué hizo para estar ahí”, se puede escuchar en el audio que emitieron en ese momento.

Al escuchar y ver lo que estaba ocurriendo, Alejandra Baigorria explicó que “no sabía” en qué contexto había ocurrido todo eso.

"No recuerdo el momento. Si lo recordara la hubiera buscado a la ‘China’ y hubiera hablado con ella. Pero nunca hubiera dicho un insulto. Si tenía un concepto de la ‘China’ luego lo cambié completamente. Te pido disculpas completamente", mencionó Alejandra Baigorria al borde de las lágrimas.

Ambas chicas reality no aguantaron las lágrimas y se mostraron súper afectadas, pero desde ese momento dejaron de hablarse.

Por ello, el reencuentro de la noche del jueves entre Jazmín Pinedo y 'La Gringa de Gamarra' causó el asombro de los internautas.