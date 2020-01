Thamara Gómez sobre Jefferson Farfán: “No es mi tipo”

La cantante de cumbia de ‘Puro Sentimiento’ Thamara Gómez fue hasta el programa ‘En Boca de Todos’ junto a sus compañeras y los presentadores no dudaron en consultarle sobre sus declaraciones acerca de Jefferson Farfán.

Como sabemos, la joven cantante declaró que tuvo un ‘after party’ con los amigos de Jefferson Farfán en su departamento. A pesar de ello, la intérprete de ‘El estúpido’ confirma que no tiene contacto con el deportista.

"No tengo ningún tipo de conversación con el señor Jefferson. Yo no sabía a qué casa iba, fue por mi amiga. Ese fue mi error, no preguntar a qué casa iríamos” , le dijo a Tula Rodríguez.

Gómez también resaltó que lo único que tiene con Farfán es respeto, porque es una gran persona.

“Lo que pude percibir es que es un señor súper humilde… No es mi tipo. Hay mucho respeto”, indicó Thamara cuando la interrogaron sobre si ‘La Foquita’ le parecía simpático.

