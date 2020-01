Ximena Hoyos revela el fin de su relación

La actriz e influencer Ximena Hoyos asombró a todos sus seguidores de Instagram al revelar que su relación con Gabriel Subauste ha llegado a su fin.

Ximena Hoyos solía compartir fotos y videos con su pareja todas las semanas, por lo que la información asombró a muchos. Y es que hasta hace una semana, todo parecía estar bien en la relación.

Lamentablemente la relación se terminó y Ximena lo explicó en sus redes sociales:

“Amigos, por como soy y me caracterizo, una persona súper transparente con ustedes, pero a la vez, me encanta mantener mi vida poro cómo es: privada. Yo sé qué contar y que no porque las redes son arma de doble filo” mencionó la influencer en una de sus historias de Instagram.

Todos merecemos respeto y quiero pedirles que no me pregunten más por Gabriel, mi relación con él terminó y le deseo lo mejor! Espero que respeten mi privacidad y se los comunico para PARAR con preguntas y especulaciones. Espero me puedan entender! Los quiero y gracias.”

Echa un vistazo a la foto:

Como hemos leído, la joven pide que no le pregunten más por Gabriel. Al parecer, ha tomado una radical decisión.