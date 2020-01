Beyoncé conmueve al contar que sufrió varios abortos antes de ser madre

Beyoncé caracterizada por ser una mujer imponente, talentosa y siempre a la moda, ha tenido que enfrentarse en diferentes ocasiones por dolorosos procesos tras la ilusión de ser madre.

La artista ante la difícil situación que pasó, no tuvo inconveniente para contar su testimonio del complicado momento que la llevó a tener su primera hija.

¿Cómo ha cambiado la vida de Beyoncé como madre?

La estrella destacó su rol más importante en su vida, ser mamá de sus bellos pequeños. “Al final, lo que más feliz me hace es ser madre. Asegurarme de que estoy ahí para mis hijos: llevar a Blue al colegio o a Rumi y Sir a sus actividades, buscar un hueco para salir con mi marido, llegar a tiempo a casa para cenar con la familia. Encajar esas piezas es estresante, pero me parece que esa es la vida de una madre trabajadora”.

"A las mujeres se nos ha educado para aguantar y y cuidar de todos menos de nosotras mismas. Yo ya no soy así. Después de un embarazo difícil, me tomé un año para ocuparme de mi propia salud”.

Beyoncé y su aborto

La estrella reveló varios detalles de su vida personal en la revista Elle. “El hecho de sufrir varios abortos me mostró que tenía que ser una madre para mí misma antes de serlo para otra persona. Después, tuve a mi hija Blue, y la búsqueda de un propósito se volvió aún más profunda. Morí y renací en mi matrimonio. Ser la número uno ha dejado de ser mi prioridad”.

Hijos de Beyoncé

A pesar que la estadounidense sufrió por ser mamá, tuvo a su primera niña al año siguiente se casarse en el hospital de Lenoz Hill de Nueva York. Y hace tres años, asombraron a sus seguidores al tener mellizos. “Hemos sido bendecidos doblemente. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia vaya a crecer por dos. Les damos gracias por sus buenos deseos”, indicaron los padres en sus redes sociales.

¿Dónde se casó Beyoncé y Jay-Z?

La artista se casó con el rapero hace 17 años en una ceremonia íntima donde solo asistieron 40 personas como Chris Martin y George Clooney, pues, deseaba organizar un momento íntimo en su departamento del barrio Tribecca en Nueva York.

Aunque no se revelaron imágenes el emocionante evento, solo se pudo visualizar algunas fotografías en la pantalla gigante en la gira On the Run cuando los esposos cantaron juntos en Estados Unidos.