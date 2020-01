Luisana Lopilato más hermosa que nunca: tras arduo entrenamiento mostró su nueva figura

Luisana Lopilato sabe a la perfección cómo llegar a sus seguidores y esta vez lo hizo al mostrar su renovada figura, ya que desde hace varios meses, no deja de entrenar y sobre todo de comer de forma saludable.

La ex "Paola Argento", que regresaría durante el invierno del 2020 a Argentina para desembarcar con la obra de teatro de Casados con Hijos, explicó que es sumamente importante realizar actividad física constantemente para garantizar un mejor estado de salud y sentirse a gusto y sobre todo si es con buena música.

"Hagamos cualquier actividad por salud y por meterle alegría a los días!!! Yo lo hago con el reggaetón al palo (shhh que Mike no se entere 😂) Ustedes con qué música entrenan?", expresó en sus redes sociales.

A sus 32 años, la mamá de Noah Bublé, Vida Amber Betty, Elias Bublé y esposa del cantante Michael Bublé, sigue conservando la misma popularidad entre sus fans que siguen al pie de la letra los consejos que les brinda esta belleza argentina.

No cabe duda de que la ex Rebelde Way sigue robándose los suspiros de sus seguidores y que es muy respetada por su medio. Recordemos que a través de Netflix, la serie juvenil argentina ya se encuentra disponible.