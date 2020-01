Christian Chávez tras revelar que era gay: “Lloré muchísimo”

Christian Chávez se animó a hablar sobre la vez que aceptó públicamente su homosexualidad. El actor y cantante indicó que su vida cambió en ese momento, muchas personas de su entorno laboral y familiar le dieron la espalda.

“Me costó trabajo, lloré muchísimo, me cerraron muchísimas puertas, recibí comentarios de todos, de compañeros, productores, directores, hasta gente de mi propia familia”, contó el recordado integrante de RBD en entrevista con MezcalTV.

“Yo, cuando salí (del clóset) tenía 23 y no quería que me alejaran de lo que yo era, no estaba pensando ni en la fama ni era una estrategia publicitaria. Lo hice porque era lo que yo quería y era amor, entonces si inspiré a una, dos personas, tres personas, yo me doy por bien servido”, recalcó el joven, quien señaló que siente que la sociedad ha evolucionado en estos últimos años.

Christian indicó que la comunidad gay es menos discriminada que hace 13 años, hecho que le alegra mucho.

“Dentro de las malas experiencias, creo que es algo maravilloso ver como hemos avanzado y también luchar para las nuevas generaciones, que sus preferencias sexuales no tengan que limitar sus capacidades laborales”, dijo.