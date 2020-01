Danna Paola enfrenta insultos con fulminante mensaje que paralizó a más de uno

Danna Paola realmente dejó en shock a más de luego de responder a los insultos que dos participantes del programa La Academia hicieron en contra de la actriz. Recordemos que la famosa mexicana forma parte del jurado de el espacio de TV Azteca.

Todo comenzó cuando a través de un video se puede ver a uno de los jóvenes, diciendo que Danna Paola era una “cu**ra” porque les daba malas críticas en sus participaciones.

Danna Paola aseguró que jamás permitirá que la llamen de una forma grosera y pidió a los seguidores del reality show que no votaran por ellos.

“A partir de este domingo retiro mi crítica para ti y para Francely (otra integrante)”, fueron las palabras con las que Danna Paola explicó que no emitirá una crítica más en los siguientes conciertos.

“Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí por darte mis críticas no me quiero ni imaginar cómo hablas de Francely”, increpó Danna Paola, quien hacía referencia al material que circuló en redes sociales y se hizo noticia nacional tras darse a conocer que estos alumnos hablaron mal de ella.

“Yo no vine aquí a ser tu amiga o a decirte lo que realmente quieres escuchar... Así que hay una persona que realmente admiro mucho dentro del teatro musical (Lola Cortés), alguien que tenía una frase muy bonita que la verdad amaba de broma, pero creo que en este momento la amerita y no sé qué opina el público, pero ya no voten por él´”.