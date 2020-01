Danna Paola nos llena de nostalgia recordando los zapatos amados de Carrie Bradshaw

Danna Paola no deja de sorprendernos con sus looks, pero un detalle que hemos notado es que tiene los zapatos favoritos de Carrie Bradshaw de Sex and the City, los mismos que resaltan mucho más su estilo.

Y es que estos icónicos y elegantes zapatos son ideales para realzar un outfit y sobre todo si este es de una alfombra roja, como los que ha usado Danna Paola.

Recordemos que Carrie Bradshaw, personaje que interpretó Sarah Jessica Parker en Sex and the City, tiene un memorable momento con un par de zapatos Manolo Blahnik en un novedoso color azul.

Es así que Danna Paola decidió lucirlos, por primera vez con un enterizo de brillos plata y los amados zapatos en color verde, los que hacían un contraste que nos enamoró.

Pero, también se animó a usarlo en un brillante amarillo, con un total black para darle el protagonismo que merecen a ese par de zapatos.

Es así como estos looks nos trajo a la mente las inolvidables escenas de Sarah Jessica Parker. ¿Recuerdas los amados zapatos de Carrie Bradshaw?