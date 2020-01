Padre complace a su hija vistiendo de Elsa y bailando 'Let it go' [VIDEO]

Cuando somos niñas tenemos un dibujo preferido que deseamos conocer pero es imposible porque los podemos ver por la pantalla. Sin embargo, cuando un padre quiere ver feliz a su hija, no importa si tiene que disfrazarse de un personaje.

Es así como un joven noruego conmovió a todos, al no importarle vestir de Elsa de Frozen y bailar 'Let it go', siendo viral en las redes sociales.

El hombre que se ve en las imágenes es un cómico que lució orgulloso su traje de del personaje famoso de Disney sin complejos, sacando más de una sonrisa muchos usuarios por la tierna grabación.

De acuerdo a una entrevista al personaje del vídeo por CBS News, contó que su hijo Dexter de cuatro años es amante de la princesa que se volvió un 'boom' en todo el mundo.

"Como muchos niños de su edad, es el mayor fan de Elsa en este momento", indicó el papá. "Pensé que tal vez debería tratar de verlo a través de sus ojos".

¿Cómo ocurrió la idea del papá en grabarse como Elsa?

El señor pensó que lo conveniente sería plasmar que a un niño u hombre también le gustan las princesas y no tiene nada de malo, pues somos seres humanos que debemos disfrutar de cada actividad.

Por ello, compró dos trajes de Elsa y ambos se vistieron para compartir un momento agradable y cantando, aprovechando que estaban en su casa.

"Es importante enseñar a los niños que puedes hacer lo que quieras, sin imponerles prejuicios. Pronto descubrirás quién serás en la vida".

Vídeo viral del papá bailando 'Let it go'

El joven grabó y lo compartió en las plataformas digitales con el fin de que,"muchas personas usan las redes sociales de manera negativa. Creo que es más importante darles algo que les haga felices felices".

Buore además comentó que los niños no juzgan por el género cuando le agrada un personaje. "Al igual que los niños no ven el color de la piel, simplemente ve algo que es genial. Para él, Elsa es una superhéroe".