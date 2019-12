Tomate Barraza presentó a su nueva bebé en Instagram

¡Papá chocho! El artista Carlos ‘Tomate’ Barraza se mostró más feliz que nunca al ser padre por de una mujercita por segunda vez. El artista compartió con todos sus seguidores de Instagram la foto del nacimiento de la menor junto a su actual pareja Vanessa López.

“Te desesperaste y por eso te adelantaste!!! Al fin pudimos verte y tenerte Emiliana preciosa!!!! Soy testigo del gran esfuerzo de tu mami @vvanelopez llevando el embarazo de una manera tan ejemplar y sacrificada(lo digo por lo complicado entre vomitos nauseas mareos etc etc) me saco el sombrero.... este ha sido la mejor manera de acabar el año.... estando los 3 juntos en algo q hicimos con mucho amor y cariño.... verte llegar al mundo fue algo maravilloso luego de casi 12 ańos... ahora mami y papi cuidaran de ti eternamente...”

Barraza también se acordó del fallecimiento de su abuelita.

“Solo me queda decirles que las amo y las adoro con toda mi alma mi mente y mi corazón. Mis días ya no serán los mismos, ahora hay una motivación más para seguir en la lucha diaria. (..) Este año perdí muchas cosas (entre ellas mi abuelita Julia), pero sabía que al perder un ángel, otro vendría a ocupar su lugar”, añadió.

Echa un vistazo a la fotografía que el cantante compartió en Instagram:

Recordemos que Carlos Barraza tuvo una hija hace más de 10 años con la modelo Danuzka Zapata, lamentablemente la relación terminó de la peor manera.