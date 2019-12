Andrea Llosa revela que fue infiel: “Se lo merecía”

¡No se calló nada! La periodista Andrea Llosa decidió sincerarse y confesar a todos que sí, ella fue infiel a una de sus parejas, puesto que él ‘se lo merecía’.

“Tenía 18 años, vivía una relación inmadura, tormentosa y no me arrepiento de haber besado a otro chico. Dicho sea de paso, les cuento que él lo supo y me perdonó, así que dejen de estar arañándose que “el cornudo” me perdonó. Yo también “fui cornuda” por él, y lo perdoné. Listo”, expresó a Trome.

La comunicadora también resaltó que ahora tiene un matrimonio de 15 años y está muy contenta al lado de su pareja. "Al que amo, respeto y soy fiel", indicó al medio mencionado.

Tras estas declaraciones, Llosa ha sido duramente criticada por algunos usuarios, quienes la califican de ‘inmoral’ ya que, ellos afirman que la periodista denuncia a infieles en su programa, mientras que ella también ha traicionado a sus parejas.

“Perdón? En mi programa expongo públicamente a los hombres agresores y a los que no mantienen o no reconocen a sus hijos, porque ahí están cometiendo un delito. Así que nunca he tocado un caso, solo porque el hombre o la mujer es infiel”, resaltó.

¿Quién es Andrea Llosa?

Andrea Llosa es una de las periodistas más polémicas del Perú. Sus reportajes siempre resaltaron entre los demás. Hace algunos años tuvo un programa llamado ‘Nunca Más’ y ahora conduce ‘Andrea’.