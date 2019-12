¿Fabio Agostini está interesado en la suboficial Jossmery Toledo? [FOTO]

¿Su belleza lo impactó? Jossmery Toledo es el nombre de la suboficial de la Policía Nacional del Perú que sorprendió a todos por un video en las redes sociales. A pesar que esta conducta la ha traído algunos problemas, también le ha traído mucha fama en Instagram.

Es así como el chico reality y modelo Fabio Agostini decidió hacer diversos comentarios en las redes sociales de la joven.

¿Quién es Jossmery Toledo y por qué está en ‘boca de todos’?

La joven policía Jossmery Toledo está pasando un complicado momento después de haber revelado un divertido y sensual video en la red social Tiktok. Tras esta situación, la Policía Nacional del Perú decidió abrirle un proceso disciplinario.

En las imágenes (que fueron compartidas en Instagram) se puedes ver que la bella joven realiza el ‘Bididi Babidi Boo Challenge’, el cual consiste en salir vestida como ‘Cenicienta’ (desarreglada o en pijama) para después aparecer con una prenda sensual.

Toledo decidió usar el uniforme de la Policía y después aparecer con un sexy vestido color rojo.

¿La joven Jossmery Toledo se ha pronunciado?

La bella policía se pronunció en Instagram revelando cómo se siente.

“Lamentablemente nuestros enemigos de los policías es otro policía. No entiendo por qué la gente es tan envidiosa. No quieren que uno se supere, sacan cada comentario. Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre. Nunca se dejen vencer por gente que les quiere hacer daño”.