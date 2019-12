Angélica Rivera y su exesposo pasaron Navidad juntos a lado de sus hijas [FOTOS]

Angélica Rivera luego de haber tenido un año complicado tras haber estado vinculada en temas personales de su expareja, el presidente Enrique Peña Nieto, quiso terminar el año en familia.

Por ello, la actriz no dudó en compartir Navidad junto su exesposo al lado de sus hijas un momento especial que fue compartida en Instagram, demostrando cómo están disfrutando de estas fechas.

¿Cómo celebró Angélica Rivera Navidad?

Es lo que tiene la Navidad, consigue unir y hacer posible lo que en otro momento del año es casi impensable. En una entrañable imagen en redes sociales, Sofía Castro, hija de la artista, nos mostró una de las fotografías más sorprendentes de esta fiestas.

Angélica Rivera y su exesposo juntos

La joven actriz publicó generosamente en su perfil de redes sociales un tierno momento familiar que reúne a sus dos padres de los más felices y sonrientes. Después de muchos años separados, Angélica Rivera y José Alberto Castro reaparecían de nuevo y encantados de la vida en esta foto llena de amor y dicha.

“Happy Holidays from our family to yours. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Feliz navidad, todo mi amor”, escribía la intérprete de El Dragón en su pie de foto.

Un retrato que demuestra el amor y el respeto que sienten estos padres que han querido celebrar este día tan especial en paz y armonía.

Alejada de las luces de las cámaras tras su divorcio con el exmandatario de su país, Angélica se ha mostrado espectacular con una minifalda y unas botas hasta la rodilla que una vez más demuestran que la actriz marca tendencia.

A las puertas del 2020, seguro que veremos más a menudo a la inolvidable Gaviota que ya prepara su regreso más esperado a la televisión con un proyecto muy especial. De momento nos conformamos con esta preciosa instantánea que sin duda ha sido todo un regalo de Santa Claux para sus seguidores.