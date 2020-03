Hijo de Aracely Arámbula sorprende a fans de Luis Miguel con su gran parecido

¡Es idéntico a su padre! Hace algunos horas se revelaron fotos del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula y todo Instagram quedó impresionando con el increíble parecido que tiene el niño con el ‘Sol de México’.

Hace más de 10 años, ‘LuisMi’ y la protagonista de ‘La Doña’ fueron una de las parejas más mediáticas de todo México y Latinoamérica. Lamentablemente el amor se terminó en cuatro años, pero los artistas tuvieron dos hermosos niños: Daniel y Miguel.

Aracely Arámbula fue la que se quedó con la custodia de los niños y hasta hace algunos meses estuvo en problemas con Luis Miguel por la manutención de sus pequeños y las visitas.

La artista ha preferido no mostrar el rostro de sus niños por su seguridad, pero un fanático filtró fotografías del pequeño Miguel y ha asombrado a todo Instagram, ya que es IDÉNTICO a su padre.

Incluso revelaron una foto del pequeño con la desaparecida madre de Luis Miguel, Marcela Basteri y son como dos gotas de agua.

Si quieres ver las fotografías del pequeño Migue, echa un vistazo a nuestra Fotogalería. ¡Te quedarás sorprendida!

¿Cuál ha sido el disco más vendido de Luis Miguel?

"Romance" consiguió más 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. Un millón de discos vendidos en Argentina, convirtiéndose en el álbum de un artista no nacional más vendido de la historia. Fue 8 veces disco de platino en México y 16 veces disco de platino y disco de diamante en Argentina.

¿Cuánto mide de estatura Luis Miguel?

Aunque no lo crean en cantante Luis Miguel mide 1.78m.

¿Cuántos años tienes Luis Miguel?

El cantante Luis Miguel nació en Santurce, San Juan, Puerto Rico el 19 de abril de 1970, por lo que actualmente tiene 49 años.

Aracely Arámbula y Luis Miguel enfrentados

A raíz de los comentarios expresados hace poco por Lucia Miranda, viuda del exmanager de Luis Miguel, Hugo López, quien aseguró que el cantante mexicano cumplía debidamente con la manutención de sus hijos, la actriz Aracely Arámbula desmintió la información de manera contundente.

“Ella no sabe, nadie sabe, porque no están interesados, yo soy muy prudente y no hablo de eso, estoy con mi carrera,” expresó Arámbula, madre de Miguel y Daniel, resultado de su matrimonio con Luis Miguel.