Especialistas responden incómoda pregunta: ¿Cuánto sexo es suficiente en una relación?

Las relaciones sexuales en pareja son una práctica habitual que fortalecen el vínculo entre las personas; sin embargo, existen muchas preguntas incómodas relacionadas al sexo que muchos intentan evitar, como es el caso de cuántos encuentros sexuales son necesarios para mantener una relación feliz.

El diario El País consultó con el sexólogo y antropólogo Carlos Horrillo, quien destacó que se trata de "la pregunta del millón" y pese a que sus pacientes intentan evitarla en las primeras sesiones, al final tienden a confesar que es el motivo real que los lleva a ir a consulta.

"Muchas parejas a las que trato se agobian cuando toman modelos sexuales prestados de los comentarios que sus amigos hacen sobre la cantidad de encuentros sexuales que dicen tener", explica Eva Moreno, sexóloga y terapeuta de pareja para el citado medio.

Personas no se sinceran sobre el sexo en pareja

Según afirma Moreno, las personas no se sinceran cuando se trata del tema sexual: "Se habla muy poco de sexo, y cuando se hace no es de una forma sincera", comenta el sexólogo y antropólogo. "Si fuéramos honestos, esta pregunta no monopolizaría el 80% de las terapias de pareja".

Para Horrillo, la industria pornográfica ha influido negativamente en la forma en la que el ser humano reflexiona sobre el sexo: "Encuentro en consulta a parejas que creen tener problemas en la cama porque su modelo a seguir es aquello que muestran las películas. Si no alcanzan el orgasmo de forma simultanea piensan que algo va mal", reconoce el experto.

El sexo es piel y no solo órganos sexuales

Horrillo revela que actualmente la práctica sexual tiende a "genitalizarse el 100% del tiempo", por ello para las personas todo lo que no implica a la vagina o el pene no se percibe como sexual.

"Es un error limitar el sexo a los genitales porque va mucho más allá. El sexo sobre todo es piel. Las caricias son un encuentro íntimo aunque no termine en un orgasmo", señaló.

¿Cuánto frecuencia sexual debe existir en la pareja?

Según los especialistas consultados por el medio, se debe tener en cuenta que la frecuencia con la que se mantienen relaciones sexuales varía mucho en función del momento de la relación en el que se encuentra una pareja.

"La edad y el tiempo que llevamos emparejados influyen mucho. En una relación larga y sana donde hay amor y conexión lo importante es mantener una sexualidad regular de calidad. Una buena frecuencia sexual en una pareja de larga duración podría ser mantener relaciones una vez a la semana", reveló Moreno.

"Hay parejas muy felices que tienen relaciones una vez al mes y otras que solo lo son triplicando esa cifra", sentenció.