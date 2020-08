¿Es bueno tener sexo durante el embarazo? Alessandra Rampolla responde | VIDEO

El sexo entre pareja está rodeado de muchos mitos y creencias, ante ello, la sexóloga Alessandra Rampolla cuenta con un canal de YouTube donde resuelve las preguntas de sus seguidores respecto a las relaciones sexuales.

En una reciente consulta, la especialista decidió aclarar una duda que tienen miles de parejas, debido a que una de sus seguidoras decidió preguntar si el sexo puede dañar al feto durante el embarazo. Ante ello, la popular sexóloga decidió resolver dos dudas importantes.

¿El sexo afecta al bebé durante el embarazo?

Según la revelación de la especialista, el contacto sexual de la pareja durante el periodo de gestación no puede dañar al feto, debido a que existe una separación entre el órgano sexual con el lugar donde éste se aloja.

"Salvo que tu médico específicamente te ha dicho que por alguna situación puntual que tú tienes no tendrías que estar teniendo relaciones durante el embarazo en términos generales no tendría que haber ningún problema, así como antes de estar embarazada", recalcó.

Según la especialista, no debe existir temor de tener intimidad si en caso no exista una decisión médica. "No hay manera que llegue el pene de tu pareja por más grande y largo que sea, no hay manera de que haya un contacto directo", resaltó.

La sexóloga también afirmó que en caso del orgasmo si puede provocar el parto. "Generalmente en las últimas semanas, tu médico te dejará saber si en esos momentos es correcto tener sexo", afirmó Alessandra Rampolla.