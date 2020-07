¡Amiga date cuenta! No necesitas una pareja para ser feliz

Las relaciones en pareja son muy gratificantes y logran "complementar" a la persona si en caso reina el amor y la estabilidad emocional en ambas personas. Sin embargo, muchas de nosotras no siempre somos felices en un romance, ya que los problemas comienzan a surgir cuando no vamos en la misma dirección, por ello hay que tener en claro que siempre podemos ser felices, sin necesidad de depender de alguien.

¡Amiga date cuenta! Una frase que nos explica en concreto que tenemos que ver lo malo que tenemos delante de nosotros ¿Alguna vez sentiste que la vida terminaba porque te quedaste sin pareja? A todas nos ha pasado.

Autoestima base antes de formar cualquier relación

Aunque no lo creas, en poco tiempo superarás esto como otras cosas del pasado y sola también puedes ser feliz, primero debes aprender a cultivar tu amor propio que es vital para sentirte mejor. Recuerda, si no te amas a ti misma, jamás podrás entablar una relación sana con otra persona.

Despertar por la mañana luego de que tu relación número 8 en tu vida acaba de darte el plantón con la típica frase “no eres tú, soy yo”, es el momento que nadie quiere vivir, pero todas lo hacemos.

Aunque es de lo más común, nuestros amigos y familiares no entienden ni entenderán por qué nos sentimos tan mal si él era “un patán, ni nos gustaba para ti”.

Con la mente hecha un lío, y con el corazón lleno de amor y dolor, nos embarcamos en un nuevo camino que siempre terminará igual: enamorándonos de otro chico (aunque no lo creamos, en medio del trance).

Una autora de Cosmopolitan revela que "Cuando atravesamos una ruptura sentimental, los mismos instintos en los que siempre confiamos, son los que nos llevarán por el camino equivocado una y otra vez. No puedes confiar en lo que tu mente te diga", ya que como dicen, debes pensar con la cabeza fría.

Superar un rompimiento necesita esfuerzo

Una de las razones por las que no puedes superar a una persona es, según el equipo de la investigadora Helen Fisher, el sistema de recompensa de tu cerebro: entre más te rechacen, más crece la necesidad de tener a la persona.

“El poeta Terence dijo una vez: ‘Entre menos tenga esperanza, más fuerte será mi amor’, y de hecho ahora –2,000 años después– podemos explicar cómo funciona esto en el cerebro.

Por desgracia siempre buscarás aferrarte en los peores momentos a un ideal y, quizás, la persona a tu lado no cubrirá dichas expectativas. Si en caso te enfrentas a un rompimiento, te recomendamos que te rodees de buenos amigos, sal de casa y distrae tu mente, debes tener en claro que existe un mundo lejos de él que aún no has explorado.

Si necesitas poner a alguien primero en tu vida, no hay mejor elección que tú misma, quiérete, ámate, respétate y sobre todo enamórate de ti misma, porque no habrá ser más hermoso que te haga sentir lo mejor en esta vida.