¿Las mujeres solo llegan al orgasmo a través del clítoris? [VIDEO]

La mayoría de mujeres no siempre llega al orgasmo, esto muchas veces es porque no saben, o no sabemos, estimular las zonas erógenas. Y cuando hablamos de estas partes, muchas piensan que solo se habla del clítoris.

Por ello, una de las preguntas que muchas nos hemos hecho es: ¿Las mujeres solo llegan al orgasmo a través del clítoris?

Como es común tener esta interrogante, Wapa.pe se comunicó con la sexóloga de Foreplay, Eirelyn Gómez, y le hicimos la consulta.

"A pesar que los estudios desde los años 50, cuando Master y Johnson, que son los padres de la sexología, decían que todos los orgasmos vienen directa o indirectamente desde el clítoris, se ha comprobado con los años de que toda la piel es erógena", respondió la sexóloga.

Asimismo, mencionó que el 65 % de las mujeres llega al orgasmo a través de la estimulación del clítoris, también se puede alcanzar este placer con otras partes del cuerpo.

"Aunque el clítoris es el órgano más potente, después del cerebro, para alcanzar el orgasmo, se a comprobado que como toda la piel es erógena, entonces podemos tener orgasmos estimulando otros lugares del cuerpo. Por ejemplo, los pezones, también hay mujeres que llegan al orgasmo con la penetración", afirmó Gómez.

"Hay un orgasmo a través de la vagina, en el punto G o la zona G. Hay varios tipos de orgasmos, incluso solamente contrayendo toda la musculatura pélvica y haciendo respiraciones, se puede llegar", agregó.