¿El coronasutra evita el riesgo de contraer COVID-19? Sexóloga nos responde la pregunta.

La cuarentena ya se levantó hace casi un mes, pero esto no quiere decir que regresemos a nuestra normalidad completamente. Pues, aún no encontraron la vacuna para erradicar la COVID-19 y todavía hay altas posibilidades de contagiarse.

Sin embargo, tenemos que adaptarnos a esta "nueva normalidad" y esto hace que nos cuestionemos de cómo será el sexo en tiempos del coronavirus.

Por eso, Wapa.pe se comunicó con la sexóloga de Foreplay, Eirelyn Gómez, y le consultamos sobre si se puede contagiar de coronavirus a través del sexo.

"Todavía no se ha comprobado científicamente si se puede trasmitir sexualmente. Como este es un virus nuevo, lo mejor es prevenir", mencionó la especialista, quien da consejos sexuales a través de su cuenta de Instagram (@sexologaeirelyn).

Esto no es lo único que le consultamos. Pues seguramente ya habrás oído hablar sobre el coronasutra, el cual es una guía adaptada del Kamasutra, pero ¿en verdad evita el riesgo de contraer COVID-19?

"Se plantea el coronasutra y yo lo veo bien complicado, pues uno puede gemir o soltar algún fluido e igual te vas a contagiar. Yo recomendaría que si tu pareja presenta algún síntoma del COVID-19 es mejor no tener sexo", señala Gómez.

"Aunque hay personas asintomáticas, pero allí está nuestra responsabilidad. ¿Hasta qué punto podemos aguantar de estar sin sexo, en contacto físico? Para eso mejor recomendaría la masturbación", agregó a Wapa.pe.

"Yo creo que este tipo de consejos son más para parejas que no compartieron la cuarentena juntos o no conviven. Porque si es una pareja que vive juntos, comparten la misma cama, los mismos ambientes, entonces pueden tener sexo libremente.Pero, debemos de llegar a casa, desinfectar nuestras prendas, bañarnos y recién continuar con nuestra rutina", aconsejó la sexóloga.

Asimismo, la especialista también mencionó que "el sexo en sí no ha cambiado, lo que debe de cambiar más es el sexo casual".

Y explicó la razón por la que, por ahora, no se debería de practicar el sexo casual. "Si me encuentro con X persona, yo no sé si tiene contacto con personas que están contagiadas o en su casa hubo personas con coronavirus, creo que eso deberíamos dejarlo para más adelante, hasta que se encuentre la vacuna".

"Ahora, si es una persona que decide tener sexo casual porque no aguanta más y necesita tener sexo con alguien. Entonces ahí se debe de tomar otras medidas. Llegan al lugar del encuentro, se bañan, se desinfectan bien. Traten de no tener contacto con besos, se masturban juntos y practican las posiciones del coronasutra. Aunque lo ideal es que no se haga", detalló.

¿Qué poses sexuales recomiendan en el coronasutra?

Aunque Eirelyn señaló que en sí cualquier pose sexual que sea de espaldas es recomendada, ella explicó algunas de las posiciones del coronasutra.

El perrito

La mujer está apoyada en sus cuatro extremidades, mientras él introduce su pene desde atrás. Además de disminuir el riesgo de contagio, también consigues mayor placer, ya que tienes una penetración profunda, que estimula el punto G, y es más sencillo estimular el clítoris en esta posición para ambos.

La amazona

La mujer se pone encima del hombre, ya sea sentada, a horcajadas o en cuclillas. Aunque menciona que en sí, la amazona invertida es más segura, pues ella se monta en él, pero dando la espalda.

La profunda

En esta pose el hombre se acuesta boca arriba, eleva la cadera y las piernas las flexiona para que los muslos queden cerca de su pecho. Mientras la mujer se monta dándole la espalda.