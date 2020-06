Las 5 mentiras más comunes de las mujeres sobre su intimidad

Nadie puede negar que muchas mujeres optan por mentir sobre temas de su intimidad para no causar malas impresiones y no quedar mal "moralmente". Asimismo, no es tan común escuchar a un grupo de amigas hablando sobre sexualidad como es el caso de los hombres.

Las mujeres solemos ser más sutiles con nuestros temas íntimos, ya que, pensamos mejor antes de hablar o decir algo. La timidez y el pensamiento al "qué dirán" también nos frena antes de hablar de más.

En general, a causa de tener pudor, solemos callarnos muchas cosas incluso evitamos exagerar.

Cosas que más ocultan las mujeres sobre su intimidad

1-. No decimos ni contamos todo lo que hablamos en privado con nuestras amigas sobre temas sexuales ¡No lo puedes negar! Pero realmente tanto las mujeres como los hombres hablan igual.

Cuando nos juntamos con nuestras amigas, disfrutamos de contar hasta los más mínimos detalles.

2-. "Las mujeres decentes no lo hacen" es una típica frase que podríamos decir para quedar bien. Sin embargo, cuando llega el momento, las cosas cambian. Las mujeres podemos mostrarnos tímidas, calladas e inofensivas, pero si tenemos el cuerpo y la cabeza caliente podemos convertirnos en otras o simplemente liberarnos.

3-. Otra de las mentiras más comunes que sucede entre las mujeres es que definen a su pareja como el mejor tipo que han tenido en el aspecto sexual para presumir.

4-. El silencio de una mujer cuando su pareja tiene problemas en la intimidad como disfunción eréctil o eyaculación precoz realmente dice muchas cosas.

Por más que no mencionen palabras, en su cabeza abundan pensamientos negativos sobre la situación, pero prefieren evitar comentarlas para no hacer sentir mal a nadie.

5-. Las mujeres también fantasean con otras mujeres, pero nadie lo dice o mejor dicho; solo pocas se atreven a decirlo con normalidad.