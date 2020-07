Mito o verdad: ¿Comer piña cambia el sabor de los flujos vaginales y del semen?

Muchos hombres y mujeres disfrutan del sexo oral, pero hay otros a los que nos les agrada mucho por el sabor que expulsan los fluidos genitales.

Sin embargo, al parecer habría una solución para este pequeño inconveniente y disfrutar más del sexo oral.

Estoy segura que por lo menos una vez hemos escuchado o leído en memes que comer piña ayuda a mejorar el sabor del semen. Pero, ¿esto es un mito o una verdad?

La sexóloga Eirelyn Gómez, de Foreplay, reveló a Wapa.pe que es verdad el famoso mito de que comer piña cambia el sabor de los flujos genitales.

"Es verdad. Ciertos alimentos, como la piña, kiwi, sandía, canela, pueden mejorar los fluidos de los genitales, y con esto me refiero al semen y a los fluidos vaginales", afirmó la especialista.

"Pero mejora, siempre y cuando, se coma constantemente, dentro de una dieta balanceada. No es que si comes piña hoy y tienes sexo hoy va a cambiar el sabor automáticamente. Pero si comes frecuentemente, sí cambiar el sabor de los fluidos. Hay alimentos que mejoran los olores y sabores de los genitales", agregó.

Asimismo, aclaró que si bien es cierto puede cambiar el olor, esto no quiere decir que va a neutralizar totalmente el aroma.

"Algo muy importante que hay que recalcar es que los genitales huelen a genitales, porque es una zona que no tiene ventilación, una zona que está cerrada y a través de ellos miccionamos. Es por eso que tiene cierto olorcito, pero más haya de eso, como nos aseamos y si consumes este tipo de alimentos, puede mejorar los fluidos", enfatizó Gómez.

¿Tragar o escupir el semen?

