¿Puedo contraer ITS por practicar mal sexo oral? [VÍDEO]

El sexo oral es una de las prácticas sexuales más comunes del mundo, y la ciencia lo confirma. Ya que tras una encuesta realizada a mujeres y hombres de 30 y 39 años, el 59% de ellos aseguró haber practicado sexo oral al menos una vez al año, según el Journal os Sexual Medicine.

En relación a ello, deducen que el sexo oral es más común entre los amantes gracias a que consigues llegar al placer a la vez que previenes los embarazos no deseados. Sin embargo, no te salva de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

El gran error del 95% de personas no usa preservativo para las felaciones y cunnilingus, lo que desataría la trasmisión de las ITS. Así, para la Academia Española de Dermatología y Venereología, “el sexo oro-anal y oro-genital que se practica sin protección puede transmitir gonococo, Chlamydia, sífilis, herpes y Virus del Papiloma Humano”.

Virus del Papiloma humano (VPH)

El VPH es la infección de trasmisión sexual más común en el mundo, y una de las más peligrosas porque puede provocar verrugas y algunos tipos de cáncer como el de cuello uterino, anal o vulvar/vaginal.

Aunque las causas del cáncer de orofaringe son aún desconocidas, una investigación en 2007 del The New England Journal of Medicine, vinculó el sexo oral con este tipo de cáncer e indicó que aquellos que lo habían practicado con 6 personas diferentes tienen un riesgo más elevado que el resto de padecerlo.

Herpes

Es una de las ITS que se suele propagar vía oral. Una de las consecuencias es la aparición de llegas en los labios, recto, ano y los genitales.

Sífilis

La sífilis es una ETS causada por una bacteria llamada Treponema pallidum, que se podría prever si se utiliza responsablemente el condón, sostiene Ciro Maguiña, infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú. Este se transmite a través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales, así como también puede transmitirlo una madre embarazada infectada a su bebé.

Gonorrea

La gonorrea se propaga a través del sexo anal del sexo anal, vaginal y oral. Vale mencionar, que la bacteria se puede hallar en el esperma, el líquido preeyaculatorio o las secreciones vaginales, por lo que puede infectar el pene, la vagina, el cuello uterino, el ano, la uretra y la garganta.

Cuando se trata de una infección que fue causada mediante las felaciones, puede haber dolor de garganta y problemas para pasar saliva.

Clamidia

Los síntomas de la clamidia son similares al de un resfriado común y una persona se puede contagiar teniendo sexo oral, vaginal o anal. Puede tratarse con antibióticos.

