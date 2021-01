Madre con demencia comenzó a reír y cantar tras reconocer a su hijo

La demencia describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales lo suficientemente graves como para interferir en tu vida diaria. No se trata de una enfermedad específica, hay varios padecimientos que pueden provocar demencia, según los especialistas de Mayo Clinic.

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia progresiva en adultos mayores, pero existen varias causas de demencia. Dependiendo del motivo, algunos síntomas de demencia pueden ser reversibles.

Un caso sobre demencia ha impactado a miles de usuarios en YouTube y otras redes sociales. Se trata de un hombre llamado Sebastián y su madre Ingrid, quien sufre de demencia en Australia.

En el video compartido en YouTube se puede ver cómo la madre con demencia recuerda a su hijo mientras iban caminando. Este momento enterneció a los internautas, ya que la mamá se emocionó y empezó a cantar y reír al reconocer que tenía a su lado a su amado Sebastián.

"Hace mucho no te veo hijo (...) Yo soy tu mamá", le dijo la progenitora entre risas. Después, empezaron a cantar juntos el tema We will meet again (Nos reuniremos de nuevo en español), la cual la madre le hizo unos cambios en la letra como un regalo para su hijo en Australia.