Beto Ortiz sobre secuelas de la COVID-19: "Los malestares persisten"

A inicios de septiembre, el periodista Beto Ortiz anunció en sus redes sociales que ganó la batalla del coronavirus luego de permanecer hospitalizado en el hospital Rebagliati ubicado en Lima.

"Gracias, un millón, por haber estado a mi lado, ayudándome a vencer al COVID-19. No necesité de una cama UCI pero fueron dos intensas semanas de batalla en las que nunca estuve solo. Eternas gracias", escribió Beto Ortiz en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, el conductor de TV contó ayer 1 de octubre que tiene secuelas de la COVID-19 tras un mes de vencer la enfermedad viral en nuestro país.

"Los malestares persisten, he salido de alta y ya estoy casi más de un mes, todavía hay un día que amanezco con migraña, dolor de espalda o me vuelve la tos. De rato en rato, la enfermedad te recuerda que estuviste ahí (...) Sigo tomando todas las precauciones, no voy a tomarme ninguna libertad", mencionó Beto Ortiz a RPP Noticias.

Síntomas de coronavirus en Beto Ortiz

Asimismo, Beto Ortiz tiene un mal respiratorio crónico como el asma y fue diagnosticado con neumonía. "Cuando te dan el resultado no es tan grande como cuando te dicen que tienes una neumonía y tus pulmones están tomados un 20% por la COVID-19", agregó.

"Están acostumbrados a vivir con la tos o la carraspera como algo cotidiano (...) Lo que a mí me sirvió de alerta fue el dolor de espalda, intensamente como si hubiera ido al gimnasio por primera vez el día anterior. Ese dolor que parece muscular, pero engaña", remarcó.

Medidas de prevención contra la COVID-19

Finalmente, Ortiz pidió a las personas que padecen enfermedades respiratorias que se cuiden para no contagiarse del coronavirus. Recuerda tomar las medidas prevención como guardar al menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarillas y lavarse las manos de manera frecuente.

