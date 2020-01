¿Resaca? Conoce los mitos y verdades para aliviar los síntomas

Luego de las fiestas de fin de año y las reuniones por el inicio del verano, se siente los clásicos síntomas de la resaca que muchas veces nos hace prometer no volver a tomar, pero seamos sinceros, es muy poco probable que se cumpla.

En torno a la resaca han surgido diferentes alternativas que “ayudan” curar rápidamente los síntomas; sin embargo, no todo lo que se dice es verdad. Para ello, Teresa Cóccaro, licenciada en nutrición explica al portal TN, algunos mitos y verdades en torno a reacción del cuerpo luego de una noche de alcohol.

"Se define como resacosa a aquella persona que bebe en exceso y experimenta en el transcurso de las 12 o 24 horas siguientes fatiga, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas y/o latidos cardíacos acelerados", explica la especialista.

Es así que, con el objetivo de cuidar de tu salud, en el siguiente espacio te dejamos los mitos y verdades de cómo se cura la resaca. ¡Atenta y toma nota!

Mitos y verdades para aliviar la resaca

- Es mejor tomar alcohol con el estómago lleno

Verdad. Comer antes de beber hace que el ritmo con el que el alcohol ingresa al cuerpo sea lento, esto le da al hígado la oportunidad de desintoxicarse. Lo cual lo convierte en un factor clave para prevenir los síntomas de la resaca.

Comer frutas el día después

Mito. Se ha escuchado muchos sobre los beneficios que brinda la fruta después consumir alcohol, pero es falso que decir que alivia la resaca. Lo que estos alimentos hacen es mejorar el reposo digestivo, es decir, solamente beber liquido o bebidas electrolíticas, o rehidratantes. Lo que sucede es que nos deshidratamos y por eso se pierde potasio, magnesio y sodio. Este tipo de bebidas isotónicas mejoran la situación.

- El limón ayuda

Mito. Algunos dicen que el limón mejora la resaca, pero no es cierto. Solo, sobre el hígado, no tiene ninguna función detoxificante sino más bien previene o mejora las defensas por su vitamina C, nada más.

- Tomar un vaso de agua entre tragos

Verdad. El agua es el elemento clave. Intercalar un vaso de este líquido por cada trago ayuda a evitar la deshidratación y que tome menos alcohol.

- Puede durar más de un día

Mito. La resaca no dura más de 24 horas. En caso de que se extienda el malestar hay que acudir a un profesional de la salud para ver qué sucede en el organismo.

- Tomar café mejora la resaca

Mito. Es un arma de doble filo. Da una sensación falsa de bienestar por un rato y después, como tiene cafeína, aumenta mucho más el dolor de cabeza.

- El alcohol fija grasas

Mito. El hígado es el principal órgano que se encarga de metabolizar el alcohol que se ingiere. Al reconocerlo como tóxico debe eliminarlo de alguna manera, entonces sacrifica la degradación de otros nutrientes y así utiliza lo que necesita y guarda en forma de grasa el resto.