Joven ingresa a la UNI y revela que fue gracias a la disciplina que le inculcó su madre antes de partir

"No gana el más inteligente sino el que no se rinde", expresó el joven orgulloso.

Con solo 17 años, Joseph Anthony de la Cruz Choca se ha convertido en un verdadero ejemplo de perseverancia y disciplina. Nacido en Huancayo, y marcado por la temprana pérdida de su madre, hoy celebra un gran logro: ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para estudiar ingeniería mecatrónica, tras ganar la Beca 18 del Pronabec.

Su historia no solo conmueve, sino que también motiva a miles de jóvenes en todo el Perú a seguir luchando por sus sueños.

¿Cuál fue el mensaje que lo acompañó hasta lograr su meta?

“Siempre ten disciplina. La motivación se va, pero la disciplina te salva”. Esta poderosa frase, repetida por su madre desde que era pequeño, se convirtió en el motor que lo impulsó a no rendirse jamás. Aunque su mamá falleció cuando él tenía 12 años, Joseph siente que su presencia lo acompaña cada día.

“Mi mamá me enseñó la disciplina. Me decía: tal hora estudias, tal hora repasas. Yo siento que ella me ha acompañado siempre, incluso ahora”, compartió con profunda emoción.

¿Cómo logró obtener la Beca 18 y entrar a la UNI?

Joseph accedió a la modalidad Protección de Beca 18, dirigida a jóvenes que han estado bajo tutela del Estado o en acogimiento familiar. Gracias al amor de sus abuelos, que lo acogieron tras la pérdida de su madre, y al apoyo de su colegio y una academia local, se preparó con constancia y sin descanso.

“Estudiaba todos los días. No solo me preparaba para la beca, también para el examen de la UNI, que es bien difícil”, contó.

¿De dónde nació su pasión por la ingeniería mecatrónica?

La inspiración vino desde casa. Su hermano mayor, también estudiante de la UNI, fue quien le despertó la curiosidad por la tecnología. “Me gustaba escucharlo hablar de lo que hacía. La automatización, los robots… cómo la tecnología puede ayudar a las personas”. Hoy, Joseph también forma parte de ese fascinante mundo.

¿Cómo vivió el momento en que supo que ganó la beca?

Con el corazón a mil, su familia estuvo junto a él cuando se enteró de la noticia. “Me grabaron mientras buscaba mi nombre en la lista. Cuando lo vi, me puse muy feliz. Me abrazaron. Fue muy emocionante”, recuerda con una sonrisa.

¿Qué mensaje le deja a los jóvenes del Perú?

Con humildad, Joseph comparte una poderosa reflexión: “Que su meta sea suya. Si no lo es, cuando estés cansado, no vas a seguir. Pero si es tuya, vas a luchar hasta conseguirla. No gana el más inteligente sino el que no se rinde”.

¿Todavía se puede postular a la Beca 18?

¡Sí! El segundo momento de postulación para los preseleccionados está abierto desde el 7 de abril hasta el 7 de mayo (11:59 p. m.). Esta es la oportunidad perfecta para seguir los pasos de Joseph y dar el primer gran salto hacia un futuro mejor.

Desde su creación, Beca 18 ha transformado la vida de más de 86,000 peruanos, permitiéndoles acceder a la educación superior y mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.