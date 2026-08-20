Perú estuvo a un paso de Shanghái: ¿Quién se alzará con la victoria en el TI 2026?

The International 2026 entra en su recta final: las eliminatorias comienzan el 20 de agosto y, solo tres días después, el 23 de agosto, se coronará al ganador del Aegis. Para los aficionados peruanos, el torneo resulta especialmente emocionante. El departamento de esports de 1xBet Perú ha preparado este artículo de cara a las batallas clave del evento principal, ¡donde el premio para el primer clasificado será la impresionante cifra de $ 1 333 959!

A un paso de Shanghái

La escena peruana de Dota 2 estuvo a un paso del mayor evento del año. PlayTime, con el veterano local Scofield en sus filas, llegó a la gran final de la clasificatoria sudamericana para el TI 2026. Sin embargo, en la serie decisiva, el equipo cayó derrotado ante LGD Gaming por 0-3.

Otro conocido jugador peruano, Steven «StingeR» Edwin Vargas Mamani, de Lindorfitos, y sus compañeros quedaron eliminados en fases anteriores de la clasificación. Finalmente, LGD Gaming se aseguró la única plaza de Sudamérica en The International.

Aunque Perú no estará representado directamente en el escenario de la TI, eso no impide que los aficionados sigan el torneo más importante del año, animen a sus equipos favoritos y formen parte de la gran comunidad de Dota 2.

20 de agosto: ¡llega la acción principal!

Tras la fase de grupos, quedan ocho equipos en la lucha por el Aegis. Los playoffs se disputarán en un formato de doble eliminación: una derrota no siempre supone el fin inmediato, pero cada error tiene un coste muy alto.

El primer día se disputarán cuatro series: Iron Wing se enfrentará a Team Spirit, TEAM VISION se medirá a BoomBoys, Team Liquid se enfrentará a Team Yandex y Nigma Galaxy se enfrentará a Team Falcons.

Posibilidades de pasar de ronda:

Iron Wing - 1.75

Team Spirit - 2.08

TEAM VISION - 1.31

BoomBoys - 3.46

Team Liquid - 1.8

Team Yandex - 2.01

Nigma Galaxy - 2.795

Team Falcons - 1. 44

El reñido enfrentamiento entre TEAM VISION y BoomBoys está acaparando la atención de los aficionados más apasionados de Dota 2. Ya se enfrentaron en la gran final de la Copa del Mundo de Esports 2026, que terminó con la victoria de TEAM VISION. Ahora, BoomBoys tiene la oportunidad de tomarse la revancha en The International.

Puede que no estemos en el escenario, ¡pero seguimos en la lucha!

Para los aficionados peruanos al Dota 2, la ausencia de un equipo local en el cuadro no es motivo para dejar de seguir un torneo de tan alto nivel. Al contrario, ¡es una razón para participar a fondo en la promoción «Batalla por el Aegis 2026» de 1xBet !

Como parte de la oferta especial, puedes recibir una apuesta gratis en función de los resultados de los playoffs. Para participar, únete a la promoción y realiza apuestas en los eventos de TI 2026. El importe del bono depende de tu actividad, ¡con un máximo de S/ 120 disponibles!

El periodo promocional de los playoffs se extiende del 20 al 23 de agosto. Una vez que cumplas los requisitos, la apuesta gratuita se abonará de acuerdo con los términos y condiciones.

¡Se acerca la final!

El ganador de TI 2026 se decidirá en la gran final del 23 de agosto en Shanghái. Antes de llegar a ella, los equipos tendrán que abrirse paso por un cuadro en el que una sola serie perdida puede cambiar por completo el equilibrio de fuerzas y el curso de la historia de los esports.

¡Sigue los playoffs de The International 2026, elige los enfrentamientos que más te interesen y participa en la Batalla por el Aegis 2026! Cumple los requisitos de la promoción de 1xBet , haz tus pronósticos y tendrás la oportunidad de recibir un bono de hasta S/ 120.

El presente contenido es de carácter publicitario y ha sido facilitado por un anunciante externo. Válido solo para mayores de 18 años. Los juegos de azar y las apuestas pueden causar adicción y conllevan riesgos económicos. Juegue de manera responsable.