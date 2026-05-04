Pandora celebra a las mamás en todas sus versiones este Día de las Madres

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Mamá, una palabra que significa todo y su esencia va más allá de las palabras.

Este Día de las Madres, Pandora presenta su campaña bajo el concepto “Mamá y mucho más”, una invitación a reconocer a la mujer detrás del título y a celebrar todas las dimensiones que la definen. Más allá de los roles tradicionales, la campaña pone en el centro a una figura multifacética: creadora, líder, soñadora y referente de estilo, que vive su vida con autenticidad, fuerza y sensibilidad.

Cool Mom: actitud que trasciende generaciones

Desde una perspectiva contemporánea y culturalmente relevante, Pandora propone una nueva forma de entender el gifting, como una oportunidad para reconocer la individualidad de cada mamá. En este contexto, la colección Cool Mom se posiciona como protagonista, con una propuesta moderna y expresiva que conecta con las tendencias actuales y con una nueva generación que redefine lo que significa ser madre.

A través de charms tipográficos, anillos, pulseras y collares, las piezas están diseñadas para integrarse de forma natural al estilo personal, funcionando como una extensión de la identidad de quien las lleva. Más que un accesorio, la joyería se convierte en una declaración, segura, auténtica y sin esfuerzo, que acompaña el día a día y refleja quién es ella hoy.

Pandora ofrece una variedad de estilos para mamá. Fuente: Difusión.

La propuesta se complementa con una selección versátil de piezas icónicas y diseños más elevados, que permiten construir regalos con significado desde distintas perspectivas. En este sentido, Pandora refuerza su posicionamiento como una marca que transforma la emoción en algo tangible, ofreciendo opciones que conectan tanto con el vínculo como con la esencia individual.

Desde íconos de la marca hasta diseños más contemporáneos, Pandora presenta una selección versátil de piezas pensadas para acompañar este momento desde lo personal, celebrando a cada mamá desde su propia esencia y estilo.

Las colecciones estarán disponibles en tiendas Pandora y en línea https://pe.pandora.net/

Acerca de Pandora

Pandora es la marca de joyería más grande del mundo. La joyería de Pandora, terminada a mano y elaborada con materiales de alta calidad, ofrece infinitas posibilidades de personalización, permitiendo a las personas expresar su estilopersonal a través de cada pieza. Lo que comenzó como una pequeña tienda de joyería en Copenhague, Dinamarca, hace más de 40 años, hoy está presente en más de 100 países.

Pandora está comprometida con el liderazgo en sostenibilidad y elabora su joyería con plata y oro 100% reciclados. Además, la compañía se ha propuesto reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su cadenade valor para 2030.