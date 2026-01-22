Universidad Señor de Sipán obtiene acreditación internacional EQUAA con nivel Gold Class

Con esta acreditación, la USS obtiene tres estrellas en el modelo institucional y programático, destacando en sus programas de Administración, Contabilidad y Gastronomía , entre otros.

[PUBLIRREPORTAJE]

La Universidad Señor de Sipán (USS) ha alcanzado un importante hito institucional al obtener la Acreditación Internacional EQUAA (Education Quality Accreditation Agency), tanto en el modelo institucional como en el modelo programático, reafirmando su compromiso con la calidad educativa y la mejora continua.

De acuerdo con los informes emitidos por la agencia acreditadora, la USS logró la acreditación internacional bajo el modelo programático para los Programas de Estudios de Administración, Contabilidad, Administración de Negocios Internacionales, Gastronomía y Gestión Empresarial del Turismo, todos ellos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales. Asimismo, la universidad alcanzó la acreditación institucional, consolidando su solidez académica y organizacional.

En ambos procesos de evaluación, la universidad obtuvo el nivel de tres estrellas – Gold Class, con una vigencia de cuatro años, un reconocimiento que solo alcanzan instituciones que cumplen exigentes estándares internacionales de calidad.

El rector de la USS, Dr. Alejandro Cruzata Martínez, destacó la importancia de este logro para la comunidad universitaria. “Esta acreditación internacional es el resultado de un trabajo sostenido, planificado y comprometido con la excelencia académica. Refleja el esfuerzo de nuestras autoridades, docentes, colaboradores, egresados, estudiantes y representantes de los diferentes grupos de interés, por consolidar una universidad con estándares de calidad reconocidos a nivel internacional”, señaló.

Asimismo, resaltó que esta acreditación aplica y se replica en los nuevos campus de Lima, Trujillo y Piura, fortaleciendo el proceso de expansión institucional con una propuesta académica respaldada por organismos internacionales. “Nuestra expansión viene acompañada de calidad, asegurando a los estudiantes una formación sólida, pertinente y competitiva”, agregó.

La Acreditación Internacional EQUAA respalda el cumplimiento de estándares internacionales, fortalece el posicionamiento institucional de la USS y reafirma su compromiso permanente con la excelencia académica, la innovación y la formación de profesionales líderes al servicio del país.