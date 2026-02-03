Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Revive los GRAMMYs 2026 en HBO Max: Kendrick Lamar hace historia y Bad Bunny brilla en una noche legendaria

La noche más grande de la música vuelve a brillar en HBO Max con los mejores momentos de los GRAMMYs 2026.

    Vuelve a ver la entrega 2026 de los Grammy en HBO Max | Foto: Composición de Wapa
    La música volvió a detener el mundo. La 68.ª entrega anual de los GRAMMYs se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y ahora puede revivirse completa en HBO Max durante dos semanas, junto a los momentos más virales gracias a la función Key Moments.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Grammy 2026: los mejores looks en la alfombra roja, desde transparencias y glamour total hasta el estilo dark

    La gala, transmitida en vivo por TNT y HBO Max, dejó una noche histórica con récords, performances inolvidables y una lluvia de premios que confirmaron quiénes dominan la industria musical en 2026.

    • Kendrick Lamar rompe récords y lidera la noche

    El gran protagonista fue Kendrick Lamar, quien se llevó cinco GRAMMYs y alcanzó un total de 26 premios, convirtiéndose en el artista de hip hop más premiado de la historia.

    • En las categorías principales:
    • Grabación del Año: Kendrick Lamar & SZA
    • Álbum del Año: Bad Bunny
    • Canción del Año: Billie Eilish
    • Mejor Artista Nuevo: Olivia Dean

    Performances que hicieron historia

    La ceremonia reunió a las voces más influyentes del año, con shows que ya son virales: Sabrina Carpenter, Justin Bieber, SOMBR, Alison Rae, entre otros.

    Además, el escenario vibró con presentaciones de Lady Gaga, Ms. Lauryn Hill, Post Malone, Pharrell Williams, Reba McEntire, Slash, The Marías, Olivia Dean y más.

    Invitados de lujo y una conducción icónica

    El anfitrión Trevor Noah estuvo acompañado por figuras como KAROL G, Harry Styles, Charli xcx, Queen Latifah, Q-Tip y Teyana Taylor, en una gala que celebró todos los géneros.

    ¿Dónde volver a ver la gala de los GRAMMYs?

    La ceremonia completa y sus mejores momentos están disponibles en HBO Max por tiempo limitado, con acceso rápido a las actuaciones más comentadas.

    Revive los GRAMMYs 2026 en HBO Max: Kendrick Lamar hace historia y Bad Bunny brilla en una noche legendaria
