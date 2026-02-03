Revive los GRAMMYs 2026 en HBO Max: Kendrick Lamar hace historia y Bad Bunny brilla en una noche legendaria

Revive los GRAMMYs 2026 en HBO Max: Kendrick Lamar hace historia y Bad Bunny brilla en una noche legendariaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La música volvió a detener el mundo. La 68.ª entrega anual de los GRAMMYs se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y ahora puede revivirse completa en HBO Max durante dos semanas, junto a los momentos más virales gracias a la función Key Moments.
La gala, transmitida en vivo por TNT y HBO Max, dejó una noche histórica con récords, performances inolvidables y una lluvia de premios que confirmaron quiénes dominan la industria musical en 2026.
- Kendrick Lamar rompe récords y lidera la noche
El gran protagonista fue Kendrick Lamar, quien se llevó cinco GRAMMYs y alcanzó un total de 26 premios, convirtiéndose en el artista de hip hop más premiado de la historia.
- En las categorías principales:
- Grabación del Año: Kendrick Lamar & SZA
- Álbum del Año: Bad Bunny
- Canción del Año: Billie Eilish
- Mejor Artista Nuevo: Olivia Dean
Performances que hicieron historia
La ceremonia reunió a las voces más influyentes del año, con shows que ya son virales: Sabrina Carpenter, Justin Bieber, SOMBR, Alison Rae, entre otros.
Además, el escenario vibró con presentaciones de Lady Gaga, Ms. Lauryn Hill, Post Malone, Pharrell Williams, Reba McEntire, Slash, The Marías, Olivia Dean y más.
Invitados de lujo y una conducción icónica
El anfitrión Trevor Noah estuvo acompañado por figuras como KAROL G, Harry Styles, Charli xcx, Queen Latifah, Q-Tip y Teyana Taylor, en una gala que celebró todos los géneros.
¿Dónde volver a ver la gala de los GRAMMYs?
La ceremonia completa y sus mejores momentos están disponibles en HBO Max por tiempo limitado, con acceso rápido a las actuaciones más comentadas.