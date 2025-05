Cha Eun Woo al servicio militar: ¿Cuándo se va y en qué año vuelve a las series coreanas?

La agencia también precisó que, por motivos de seguridad, no se revelarán el lugar ni la hora exacta de su ingreso al centro de entrenamiento, y no se realizarán eventos públicos de despedida.

Cha Eun Woo ha logrado fama internacional por su participación en varios kdramas. Entre los más destacados están: "True Beauty", "My ID is Gangnam Beauty", "Island" y "The Wonder Fools".