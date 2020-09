Emmy 2020: HBO se impuso ante Netflix en la contienda virtual

La 72 edición de los Emmy se celebró este domingo 20 de septiembre. La esperada gala de televisión fue conducida por Jimmy Kimmel, y se dio cita en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.)

No hubo famosos ni alfombra roja ante la pandemia del coronavirus, sin embargo, no faltaron sorpresas en la ceremonia.

A continuación una lista de los ganadores más resaltantes de la noche:

DRAMA

- Mejor serie dramática: "Succession".

- Mejor actriz de drama: Zendaya - "Euphoria".

- Mejor actor de drama: Jeremy Strong - "Succession".

- Mejor actriz de reparto de drama: Julia Garner - "Ozark".

- Mejor actor de reparto de drama: Billy Crudup - "The Morning Show".

COMEDIA

- Mejor comedia: "Schitt's Creek".

- Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara -"Schitt's Creek".

- Mejor actor de comedia: Eugene Levy - "Schitt's Creek".

- Mejor actriz de reparto de comedia: Annie Murphy - "Schitt's Creek".

- Mejor actor de reparto de comedia: Dan Levy - "Schitt's Creek".

SERIE LIMITADA

- Mejor serie limitada: "Watchmen".

- Mejor actriz de serie limitada o película para la televisión: Regina King - "Watchmen".

- Mejor actor de serie limitada o película para la televisión: Mark Ruffalo - "I Know This Much Is True".

- Mejor actriz de reparto de serie limitada o película para la televisión: Uzo Aduba - "Mrs. America".

- Mejor actor de reparto de serie limitada o película para la televisión: Yahya Abdul-Mateen II - "Watchmen".

Competencia entre compañías

"Watchmen" se hizo con 11 galardones, mientras que "Schitt's Creek" logró 9 estatuillas. Las series "Succession" y "The Mandalorian, lograron 7 premios cada uno.

En esta noche, HBO lideró en los Emmy, logrando 30 premios, dejando atrás a Netflix, que se hizo con 21 galardones. Nada desalentador, por cierto. La compañía Pop TV logró 10 reconocimientos y Disney+, 8 galardones.