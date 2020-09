Emmy 2020: Randall Park llegó al escenario con una alpaca

El actor Randall Park sorprendió en la gala de los Emmy tras pisar el escenario junto a una alpaca. El estadounidense fue el encargado de presentar a los nominados a Mejor actor en una miniserie o película para televisión.

La gala se realizó este domingo 20 de septiembre, en medio de una ceremonia virtual a causa de la pandemia del coronavirus.

La gran sorpresa la dio el actor Randall Park, quien apareció junto a una alpaca, la cual lucía muy elegante para la ocasión.

“Cuando lees un correo electrónico demasiado rápido y la frase dice: ‘te presentarás con una alpaca’ parece ‘presentarás con Al Pacino’”, ironizó Randall Park.

La aparición del animal causó mucho asombro, sin embargo, el actor continuó su presentación con mucha naturalidad.

Es así como presentó al ganador de la categoria a Mejor actor en una miniserie o película. éste fue Mark Ruffalo, por su trabajo en “I Know This Much Is True”.

“Esto es increíble y ha sido una gran colabroacion con el elenco. Hemos logrado un gran resultado porque todos hemos sido los mejores en el momento indicado. Se los enviaré (el premios Emmy) a ustedes en diferentes momentos del año por el resto de mi vida”, indicó el actor.