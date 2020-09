Prince Royce tras recuperarse del coronavirus: “Fue duro, me cambió la vida” 

Prince Royce confesó que haber tenido COVD-19 fue muy duro, y aunque hace un mea culpa por no haber tomado con seriedad la enfermedad en un principio, hoy en día siente que es una experiencia que le cambió la vida.

El cantante reveló que ha hecho un analisis de su vida. Efe lo entrevistó después que el artista decidiera donar su plasma para contribuir con la investigación que se está haciendo para lograr la cura del coronavirus.

“Tener COVID me cambió la vida”, indció Prince Royce, quien tuvo sintomas fuertes tras contraer la COVID-19.

“Me dio duro, bastante duro. No puedo decir que fue fácil, pero pienso yo que fue normal en la parte física”, contó el cantante, quien también tuvo reacciones anímicas.

“Me sentí horrible. Primero fue la baja de adrenalina con la cancelación de todos nuestros planes. Después el confinamiento y después la enfermedad”, dijo.

Prince Royce confiesa que no tomó con seriedad el coronavirus

El cantante contó que se cuidó mucho cuando se supe del brote de coronavirus. Sin embargo, después se descuidó y hasta celebró su cumpleaños.

“Pero cuando comenzaron a abrir las cosas, reconozco que me relajé un poco. El tener el diagnóstico de COVID fue duro. No voy a decir que no creía que la pandemia es mentira, pero sí dejé de tomármelo tan en serio”, dijo.

Prince Royce donó su plasma tras vencer la COVID-19

Tras esta experiencia, Prince Royce buscó la forma de comunicar sobre la importancia de las medidas de seguridad, descatando que sea un tema de publicidad.

“Pensé que quizá alguien pensaría que yo lo estaba haciendo por llamar la atención, pero llegué a la conclusión de que era importante servir de ejemplo para los jóvenes sobre lo que les podía pasar a ellos, o a sus seres queridos. Aun así, hice el anuncio con mucha ansiedad”, dijo.

“Me tomó seis semanas y siete pruebas nasales para recibir dos resultados negativos”, resaltó.