The Haunting of Hill House: lanzan las primeras imágenes de la serie de suspenso

Netflix ya reveló el nuevo poster de la segunda temporada de la famosa serie Maldición Hill House y la revista Vanity Fair fue la encargada de mostrarlas al mundo, aunque meces atrás ya se había conocido la imagen a través del Twitter. La plataforma streaming invitó a los seguidores la ficción a “ver debajo de la superficie” de la imagen de tono sepia, la cual muestra a la figura de una mujer abriéndose paso a través de las aguas oscuras hacia la terrible mansión.

Netflix también ha lanzado unas imágenes nuevas de la producción, las cuales nos dan el primer vistazo a los residentes de Bly Manor, al “nuevo hogar”, la “nueva familia”, y la “nueva historia” de la segunda serie de antología, la cual presenta una nueva casa embrujada y un interesante elenco de personajes que podrás ver a continuación:

‘The Haunting of Bly Manor’ es una adaptación de la obra de Henry James ‘The Turn of the Screw’ de 1898, la cual es considerada ampliamente como una de las novelas de horror más grandes e influyentes de la historia. Se estima que estaría llegando a fines de este año a Netflix.